بلدية سرت تناقش مع منظمة المبادرة الليبية احتياجات القطاع الخدمي

رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، اليوم الثلاثاء، مع مندوب منظمة المبادرة الانتقالية الليبية «LTI3» المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، تنفيد مشروع تحديد احتياجات القطاعات الخدمية بالمدينة.

وأكد رئيس المجلس، خلال اللقاء، استعداد البلدية لتذليل المعوقات أمام مشروع تحديد احتياجات القطاعات الخدمية بالمدينة، والتنسيق مع مدير مكتب التخطيط بسرت لتحديد احتياجات القطاعات والجهات ذات الأهمية وخطة والتدريب الشاملة لعناصر الإدارة المحلية.

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وحضر الاجتماع، الذي يأتي في إطار متابعة أعمال المنظمات الدولية بسرت للاستفادة من الدعم الدولي، مدير مكتب التخطيط ببلدية سرت، مهندس عمار العبانى، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت.