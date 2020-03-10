تونس والجزائر تؤكدان ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي لتسوية الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 06:29 مساء
وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ والسفير الجزائري في تونس، عزوز باعلال, 10 مارس 2020 (الخارجية التونسية)

أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ والسفير الجزائري في تونس، عزوز باعلال، خلال لقاء جمع بينهما اليوم، ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي، يضمن تسوية سياسية دائمة للصراع.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم، فإن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة تطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة الليبية، كما بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشّاملة.

الرئيس الجزائري يطالب باستئناف المسار التفاوضي في ليبيا بعيدا عن «التدخلات الأجنبية»

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قال مطلع الشهر الجاري، إن العودة إلى المسار التفاوضي في ليبيا بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية هو الكفيل بتسوية الأزمة، وذلك خلال إعلانه المشاركة باجتماع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي يوم 12 مارس الجاري.

واعتبر الرئيس الجزائري بأن المخرج الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي الذي يسمح بالعودة إلى المسار التفاوضي، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

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