الرئيس الجزائري يطالب باستئناف المسار التفاوضي في ليبيا بعيدا عن «التدخلات الأجنبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 01:34 صباحا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, (أرشيفية : الإنترنت)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن العودة إلى المسار التفاوضي في ليبيا بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية هو الكفيل بتسوية الأزمة، وذلك خلال إعلانه المشاركة باجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي يوم 12 مارس الجاري.

وتلقى تبون الأحد، رسالة من وزير خارجية جمهورية الكونغو جون كلود قاكوسو، بصفته مبعوثا من رئيس البلاد دونيس ساسو نقيسو، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وحسب الرئاسة الجزائرية في بيان فقد تسلم تبون «رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع اللجنة في مدينة أويو، للدفع بعملية السلام في البلد الشقيق على ضوء قرارات ندوة برلين الدولية حول ليبيا وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة».

وبعدما بارك الرئيس الجزائري هذه المساعي اعتبر بأن المخرج الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي الذي يسمح بالعودة إلى المسار التفاوضي، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وتضم اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في عضويتها الى جانب الجزائر، تشاد وموريتانيا ومصر وتونس وجنوب أفريقيا والنيجر.

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