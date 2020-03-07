حملات للتوعية بفيروس كورونا بالبلديات الليبية ونقابة الصحة العامة تطمئن المواطنين

جانب من حملة التوعية بفيروس «كورونا» شملت المؤسسات التعليمية في اجدابيا 5 مارس 2020 (الإنترنت)

بدأت في أجدابيا حملة توعية بمخاطر فيروس «كورونا» في عدد من المؤسسات التعليمية، وتستمر لتشمل البلديات من الزويتينة سلطان شرقًا حتى خليج السدرة غربًا.

فيما طلبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، من جميع المسافرين العائدين إلى ليبيا، ضرورة تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، فإن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية وحفظ صحة المجتمع وسلامة المسافرين وتعقبًا للحالة الصحية للمواطنين المحتمل تعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا» خارج البلاد، إذ تشمل الدول التي زارها المسافر خلال أسبوع.

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فيما بعثت نقابة الصحة العامة الليبية، برسائل طمأنة للمواطنين، لمواجهة الرعب المنتشر خوفًا من فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدة أن حالات الوفاة المسجلة على مستوى العالم تمثل نحو 3.3% فقط من أصل مئة ألف مصاب حول العالم.

وتابعت النقابة، في بيان السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» لم يتخطَ 3500 وفاة حول العالم منهم 3000 حالة وفاة سجلت في الصين موطن المرض الأصلي.

وشددت النقابة على أنه لم تسجل حالة وفاة واحدة في قارة أفريقيا إلى هذه اللحظة، كما أن أكثر حالات الوفاة تجاوزت أعمارهم الـ70 عامًا، فيما لم تُسجل حالة إصابة واحدة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-9 سنوات.

وأكدت أنه لا داعي للذعر لأن عدد الوفيات من أمراض أخرى أكثر بكثير من هذا المرض.

جانب من حملة التوعية بفيروس «كورونا» شملت المؤسسات التعليمية في اجدابيا 5 مارس 2020 (الإنترنت)

جانب من حملة التوعية بفيروس كورونا شملت المؤسسات التعليمية في اجدابيا 5 مارس 2020 (الإنترنت)

جانب من حملة التوعية بفيروس كورونا شملت المؤسسات التعليمية في اجدابيا 5 مارس 2020 (الإنترنت)

نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية, (صحة الوفاق)