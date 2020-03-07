السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات الأكثر تداولا أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 12:07 مساء

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع، إذ صعدت العملات الأميركية والبريطانية والأوروبية الموحدة أمام العملة الليبية.

وزاد سعر الدولار من 4.46 دينار سجلها في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 4.52 دينار اليوم السبت، والجنيه الاسترليني من 5.62 دينار إلى 5.80 دينار، وفق متعاملون وصفحة معنية بالسوق على موقع فيسبوك».

كذلك، ارتفع اليورو من 4.88 دينار إلى 5.06 دينار، والليرة التركية من 0.73 دينار إلى 0.74 دينار. كما ارتفع الدينار التونسي من 1.57 دينار إلى 1.61 دينار.

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