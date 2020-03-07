الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 11:16 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والوسط والجنوب، اليوم السبت، مع هبوب رياح نشطة على مناطق الوسط والشمال الشرقي.

وأوضح المركز أن الرياح النشطة ستؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على مناطق الشمال الشرقي والوسط، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تقلبات جوية غدا الأحد على مناطق الشمال، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها اليوم بين 17 و22 درجة على مناطق الشمال الغربي (الجبل الأخضر وغدامس)، و24 و34 درجة على مناطق الوسط والجنوب.

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