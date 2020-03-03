7 توصيات لمنتدى الحوار النسوي لمناطق الجنوب

جانب من اجتماع منتدى الحوار النسوي بديوان مجلس النواب، 3 مارس 2020. (مجلس النواب)

خلصت جلسة استكمالية لمنتدى الحوار النسوي بديوان مجلس النواب، عقدت برئاسة النائبة ربيعة أبو راص، اليوم الثلاثاء، وحضور عضوتي مجلس النواب المنتخبات عن مناطق الجنوب، فاطمة الصويعي ورحمة أبو بكر إلى 7 نقاط لتدعيم المشاركة النسائية مجتمعيًا.

كما حضر الجلسة مجموعة من السيدات الممثلات لمنظمات المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية وهن هيلانة الكوني، ونادية راشد، ورباب الحطماني، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

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ودعت الجلسة إلى العمل على عقد مزيد اللقاءات بغرض التشاور وتوسيع دائرة المشاركة مع أكبر شريحة من النساء في المنطقة الجنوبية، والعمل على إعداد آليات لإعادة إدماج العائلات المتضررة والتي نزحت جراء النزاعات والحروب داخل المجتمع.

إلى جانب التوعية حول وسائل الاستقرار التي تدعم السلم المجتمعي، وتفعيل دور المرأة خصوصًا ربات البيوت، ونشر التوعية المجتمعية حول عملية السلام الليبي من خلالهن، إضافة إلى خلق أدوات فاعلة لإعادة العلاقات الأهلية داخل المناطق والمدن الليبية.

علاوة على ذلك أوصت الجلسة بضرورة إنشاء صناديق للتنمية المكانية تكون مخصصة للمرأة للقضاء على الفراغ وتدوير عجلة التنمية من خلالها، وإشراك الشباب في حوارات وعمل تنموي مع النساء للقضاء على جميع أنواع العنف ودعم عملية البناء، وتطوير درجة الوعي عند المواطنين من كلا الجنسيين.

جانب من اجتماع منتدى الحوار النسوي بديوان مجلس النواب، 3 مارس 2020. (مجلس النواب)