طيران البراق توقف جميع رحلاتها من مطار معيتيقة حتى إشعار آخر

مهندسين بالشركة يعملون على إغلاق الفتحات التي سببتها الشظايا. (طيران البراق)

أعلنت شركة طيران البراق، «وقف جميع رحلاتها، بسبب الأوضاع الأمنية»، مشيرة إلى «إصابة إحدى طائراتها» الرابضة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وقال الناطق باسم الشركة أمير أبوسن لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن الشركة قررت«توقيف جميع الرحلات بدءا من اليوم لحين إشعار اخر نظرا للأوضاع الأمنية وإصابة طائرة الشركة البوينج 737 في ساعات الصباح الاولى بعدة شظايا مما تسبب في أضرار جسيمة للجسم الطائرة والمقصورة الرئيسية».

ولفت أبو سن إلى أن«هناك فريقا من المهندسين يعمل الآن على إغلاق جميع الفتحات التي سببتها الشظايا لإصلاح الأضراربشكل مؤقت».

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي، لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن «طائرة إيرباص 320 تابعة للشركة أصيبت بمطار معيتيقة شظايا».

ولفت الزبادي إلى أن «مهندسي الصيانة قائمون على تقييم الأضرار لمعرفة إمكانية صيانتها داخل ليبيا من عدمها»، مشيرا إلى أنه «لا توجد أضرار بشرية بالنسبة للشركة».

الخطوط الأفريقية: طائرة إيرباص تعرضت للإصابة بشظايا في مطار معيتيقة

يذكر أن عملية بركان الغضب أعلنت «تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي إلى إشعار آخر، بعد استهداف المطار ومحيطه بقصف صاروخي من قوات القيادة العامة».

مهندسين بالشركة يعملون على إغلاق الفتحات التي سببتها الشظايا. (طيران البراق)

مهندسين بالشركة يعملون على إغلاق الفتحات التي سببتها الشظايا. (طيران البراق)

مهندسين بالشركة يعملون على إغلاق الفتحات التي سببتها الشظايا. (طيران البراق)