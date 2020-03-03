الخطوط الأفريقية: طائرة إيرباص تعرضت للإصابة بعشر شظايا في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 03 مارس 2020, 04:27 مساء
شعار شركة الخطوط الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الأفريقية إصابة إحدى طائراتها الرابضة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، خلال ساعات الصباح الأولى.

وقال الناطق باسم الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي، لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن «طائرة إيرباص 320 تابعة للشركة أصيبت بمطار معيتيقة شظايا».

ولفت الزبادي إلى أن «مهندسي الصيانة قائمون على تقييم الأضرار لمعرفة إمكانية صيانتها داخل ليبيا من عدمها»،  مشيرا إلى أنه لا توجد أضرار بشرية بالنسبة للشركة.

الخطوط الأفريقية تعلن تغيير مسار رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مصراتة

يذكر أن عملية بركان الغضب أعلنت تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي إلى إشعار آخر، بعد استهداف المطار ومحيطه بقصف صاروخي من قوات القيادة العامة.

صورة توضح إصابة طائرة الخطوط الأفريقية 3 مارس 2020. (الوسط)
صورة توضح إصابة طائرة الخطوط الأفريقية 3 مارس 2020. (الوسط)
صورة توضح إصابة طائرة الخطوط الأفريقية 3 مارس 2020. (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه علامة تحذيرية لأحد أنواع السرطان