الخطوط الأفريقية: طائرة إيرباص تعرضت للإصابة بعشر شظايا في مطار معيتيقة

شعار شركة الخطوط الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الأفريقية إصابة إحدى طائراتها الرابضة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، خلال ساعات الصباح الأولى.

وقال الناطق باسم الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي، لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن «طائرة إيرباص 320 تابعة للشركة أصيبت بمطار معيتيقة شظايا».

ولفت الزبادي إلى أن «مهندسي الصيانة قائمون على تقييم الأضرار لمعرفة إمكانية صيانتها داخل ليبيا من عدمها»، مشيرا إلى أنه لا توجد أضرار بشرية بالنسبة للشركة.

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يذكر أن عملية بركان الغضب أعلنت تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي إلى إشعار آخر، بعد استهداف المطار ومحيطه بقصف صاروخي من قوات القيادة العامة.

صورة توضح إصابة طائرة الخطوط الأفريقية 3 مارس 2020. (الوسط)

صورة توضح إصابة طائرة الخطوط الأفريقية 3 مارس 2020. (الوسط)

صورة توضح إصابة طائرة الخطوط الأفريقية 3 مارس 2020. (الوسط)