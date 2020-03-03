اجتماع في «مكافحة الأمراض» لاستعراض خطة مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 12:00 مساء
اجتماع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 2 مارس 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار، اجتماعا في مقر المركز بطرابلس، مع لجنة متعددة القطاعات، لاستعراض الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس «كورونا» المستجد؛ بهدف التعاون المشترك في تنفيذه.

وشكلت لجنة متعددة القطاعات من قبل المركز لتشمل قطاعات مختلفة ذات الاهتمام المشترك في مكافحة الأوبئة والجوائح، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتناول النجار في كلمة الافتتاح، إجراءات المركز في الاستجابة للفيروس، وتقليل خطر دخوله إلى البلاد، والتحديات التي قد تقف عائلا أمام استمرار تنفيذ الخطة، كما أطلع اللجنة على الخطوات التي اتخذها المركز من خلال لجانه الفنية المشكلة لاحتواء الفيروس وتقليل خطر دخوله للبلاد.

وتحدث رئيس لجنة الرصد والتقصي د.محمد الفقيه عن استعدادات وإجراءات شبكة الرصد والتقصي لاكتشاف أي حالة يشتبه إصابتها بـ«كورونا»، في حين تناول عضو لجنة الرصد د.مالك عثمان الوضع الوبائي العالمي، ومقارنته بالوضع الليبي.

في حين، سلط مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز رمضان البكوش الضوء على سير العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، والعراقيل التي تواجه سير عملهم والتي تقف عائقا دون استمرارها.

اقرأ أيضا: «مكافحة الأمراض» ينفي تسجيل حالة إصابة لفيروس كورونا في مصراتة

وأكد مدير غرفة عمليات الطوارئ د.محمد العزيب، أن ليبيا لازالت حتى الآن في المرحلة الأولى من الخطة وهي مرحلة خلو البلاد من الفيروس؛ وفقا لبيانات صادرة عن شبكة الرصد والتقصي.

ونوه مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز د.عمر الأحمر بجاهزية المختبر في الكشف عن العينات لحالات «كورونا»، كما أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية د.رمضان عصمان دور المنظمة في التعاون مع المركز لإنجاح خطته الوطنية.

واختتم رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز د.محمد الجازوي عرض خطة العمل بشرح مفصل عن دور الإعلام الصحي في نشر التوعية والتثقيف، وتأثيره على تغيير المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين، فضلا عن مواجهة الشائعات التي تبث عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وشهد الاجتماع حلقة نقاش موسعة، تبادل فيها الحاضرين الآراء حول العمل المشترك بين القطاعات لإنجاح الخطة الوطنية للاستجابة واحتواء فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه علامة تحذيرية لأحد أنواع السرطان