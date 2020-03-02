«مكافحة الأمراض» ينفي تسجيل حالة إصابة لفيروس كورونا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 11:09 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما يتداول بصفحات التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف حالة مرضية لفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي.

وقال مدير مستشفى مصراتة الطبي الدكتور خالد بعيو، إن خبر اكتشاف حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد «عارِ عن الصحة».

وجدد رئيس لجنة التواصل والإعلام الدكتور محمد الجازوي تأكيده أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مختبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

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