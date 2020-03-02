توقيع محضر تسليم واستلام بلدية سرت اليوم

مراسم التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بين لجنة الحكومة الموقتة والمجلس التسييري لبلدية سرت. (بوابة الوسط)

اختتمت لجنة التسليم والاستلام المكلفة بموجب كتاب وكيل ديوان وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة أعمالها اليوم الإثنين، بعد التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بين رئيس اللجنة فرج أحميد أغباش ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت لـ«بوابة الوسط» إن مراسم التسليم والاستلام وإجراءات التوقيع حضرها كمراقبين، أعضاء المجلس التسييري للبلدية ومندوبون عن جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومديرية الأمن بسرت.

وتتضمن المحاضر كافة الإجراءات الإدارية والديون المالية المتراكمة على المجلس البلدي السابق، التي تتجاوز أكثر من أربعة ملايين و600 ألف دينار، بحسب مدير إدارة الإعلام بالبلدية.