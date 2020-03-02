«مواصلات الوفاق» تؤكد التزامها باستكمال مشروع تحليل بيانات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 05:22 مساء
اجتماع معتوق مع مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا. (وزارة المواصلات)

أكد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق، التزام الوزارة بالجدول الزمني لاستكمال متطلبات مشروع منظومة «MIDAS» المعني بتحليل المعلومات وبيانات الهجرة عبر الحدود، وتنفيذ البرامج التدريبية لأفراد الجهات المعنية باستخدام هذه المنظومة.

جاء ذلك خلال لقاء الهندس ميلاد معتوق، ظهر اليوم الإثنين، بديوان وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة فردريكو صودا، الذي جرى بحضور مدير عام مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية العميد المهندس الطاهر المحمودي ومدير إدارة التعاون الدولي، عادل بخيت.

وقال مكتب شؤون الإعلام بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جاء لمناقشة ومتابعة ما توصل إليه فريق العمل المكون من وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للهجرة بشأن منظومة (MIDAS) نظام تحليل المعلومات وبيانات الهجرة عبر الحدود، وكذلك فحص وتسجيل المسافرين والوقوف على ما توصل إليه المشروع.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام أن اللقاء ناقش أيضًا عدة مواضيع ذات العلاقة بالهجرة ومراكز العبور للأفراد والبضائع، مشيرًا إلى أن الوزير المفوض المهندس ميلاد معتوق «أكد الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال متطلبات المشروع، التي من بينها تنفيذ البرامج التدريبية لأفراد الجهات المعنية باستخدام هذه المنظومة».

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