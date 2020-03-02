ميناء بنغازي يستقبل 315 حاوية بضائع و980 سيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 04:12 مساء
تحميل سيارة في ميناء بنغازي البحري، 2 مارس 2020، (وال البيضاء)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الإثنين، سفينة نقل الحاويات «أماندا إف» التابعة للوكيل الملاحي شركة «ميديترينيان» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 315 حاوية تحوي بضائع وسلعًا منوعة.

وسجلت إدارة الميناء دخول سفينة نقل السيارات «غراند برتغالو»، التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي، وعلى متنها نحو 980 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

كما رست في الميناء، سفينة نقل الحبوب «ميرايو» التابعة لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها نحو 2600 طن من حبوب الذرة.

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