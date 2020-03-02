باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 02:04 مساء
وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن استمرار الفوضى والحرب في ليبيا في غير صالح الليبيين والدول المجاورة والمنطقة ككل.

ودعا باشاغا في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين «الدول التي تتدخل في لبيبا بالكف عن تدخلها... ودول الحياد السلبي أن تشارك لأن استمرار الحرب والفوضى سيجعل ليبيا بيئة خصبة للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح» وهو ما سيؤثر سلبا على كل دول المنطقة.

وأشار باشاغا إلى مشاركة ليبيا في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي بدأ في تونس أمس الأحد، قائلا: «مشاركة ليبيا مهمة.. لقد أوضحنا دور وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مكافحة الجريمة حتى انخفضت معدلاتها عن السنوات السابقة».

وأضاف أن لدى الداخلية خططا لتطوير أدائها لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار لكن ظروف الحرب في طرابلس هي من تعيق الوزارة».

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يذكر أن اجتماع وزراء الداخلية العرب خلال الدورة الحالية يناقش عددا من المواضيع، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين.

وسبق انعقاد هذه الدورة اجتماع تحضيري شارك فيه ممثلو وزراء الداخلية العرب، جرت فيه دراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، لعرضها على الدورة.

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