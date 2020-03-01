باشاغا: مناقشات وزراء الداخلية العرب في تونس ركزت على 4 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 01 مارس 2020, 05:21 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (وزارة الداخلية)

قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الذي شارك اليوم في اجتماعات مؤتمر وزراء الخارجية العرب في تونس، اليوم الأحد، إن مناقشات المؤتمر ركزت على 4 ملفات رئيسية هي التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وأوضح باشاغا في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المؤتمر شهد مشاركة وحضورا لوزراء الداخلية العرب بالإضافة إلى وفد أمني من المفوضية الأوروبية لأول مرة، مشيرا إلى أنه بحث خلال مشاركته في الاجتماعات الإمكانيات اللازمة لتطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية حتى يتسنى لها مواكبة تنامي الجريمة.

وأكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن وزراء الداخلية العرب ناقشوا أيضا خلال اجتماعاتهم في تونس تقرير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الدورتين الـ36 والـ37 بالإضافة إلى تقرير جامعة نايف للعلوم الأمنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاد حيوي جديد بفضل الذكاء الصناعي