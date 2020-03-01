الأرصاد: طقس ربيعي على كافة مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 10:50 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (1 مارس).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا ربيعيًّا دافئًا اليوم الأحد وغدًا الإثنين على كافة مناطق البلاد.

وحسب النشرة الجوية للأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 21 و28 درجة مئوية على أغلب المناطق، وبين 16 و18 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتصل غدًا إلى 30 درجة مئوية على بعض مناطق الشمال الغربي.

ونوهت الأرصاد الجوية إلى ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على أقصى مناطق الساحل الشرقي وأقصى الساحل الغربي. ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية بعد غد الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، يصحبها انخفاض في الحرارة ورياح نشطة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

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