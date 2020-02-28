«شؤون الجرحى»: إخلاء حالات خطرة في مستشفى معيتيقة نتيجة القصف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 01:45 مساء
إخلاء حالة حرجة في مستشفى معيتيقة، 28 فبراير 2020، (إدارة شؤون الجرحى طرابلس)

أعلنت إدارة شؤون الجرحى طرابلس إخلاء بعض الحالات الخطرة في مستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري نتيجة القصف.

ونفذت الإدارة بالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم عملية الإخلاء صباح اليوم الجمعة، بعد القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي القريب من المستشفى؛ وذلك خوفا على حياة المصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر صباح اليوم، كما أخلت إدارة المطار الصالة من المسافرين.

وقالت عملية «بركان الغضب» إن قوات القيادة العامة «استهدفت مطار معيتيقة الدولي ومحيطه وأحياء سكنية في طرابلس بأكثر من 60 صاروخ غراد».

كما أفاد سكان في سوق الجمعة لـ«بوابة الوسط»، بأن عشرات القذائف تساقطت على المنطقة وجوار قاعدة معيتيقة منذ الساعة الثامنة صباحا. 

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