«بركان الغضب» تعلن مقتل 21 مدنيا منذ وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 11:06 صباحا
آثار دمار بادية على أحد مباني العاصمة طرابلس جراء تعرضه للقصف، 25 فبراير 2020. (أرشيفية: بركان الغضب)

أعلنت عملية بركان الغضب، اليوم الخميس، وفاة 21 مدنياً و إصابة 31 خلال 41 يوماً في العاصمة طرابلس منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في 9 يناير الماضي وحتى 20 فبراير الجاري.

واتهمت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قوات القيادة العامة باستهداف هؤلاء المدنيين، مشيرة إلى أن «الوفيات والجرحى مدنيون من رجال ونساء وأطفال أعمار بعضهم بضعة أشهر». فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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وفي الثاني عشر من يناير الماضي، بدأ سريان هدنة وقف إطلاق النار بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في اسطنبول مطلع يناير الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت عملية «بركان الغضب» تعرض مطار معيتيقة الدولي ومنطقة شرفة الملاحة لقصف بصواريخ غراد، متهمة قوات القيادة العامة بشن هذا الهجوم، فيما أعلن المطار «توقف الملاحة الجوية بسبب تعرضه لقصف مستمر».

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