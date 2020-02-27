بركان الغضب: قصف صاروخي لمطار معيتيقة وشرفة الملاحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 09:17 صباحا
طائرة تقلع من مطار معيتيقة. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الخميس، تعرض مطار معيتيقة الدولي ومنطقة شرفة الملاحة لقصف بصواريخ غراد.

واتهمت «بركان الغضب» قوات القيادة العامة بشن هذا الهجوم، وفق منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه الأنباء من مصدر مستقل.

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ويتعرض المطار لعمليات قصف متكررة منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل من العام الماضي، والتي لم توقفها الهدنة التي جرى الإعلان عنها برعاية روسية تركية.

يذكر أن المطار الواقع شرق طرابلس تعرض الإثنين الماضي إلى «قصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية»، حيث أجبر القصف الطائرة على عودتها، وتعليق الملاحة الجوية بالمطار لفترة وجيزة.

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