«الطب العسكري» يشرع في إعداد مقرات العزل والحجر لمواجهة «كورونا»

وكيل وزارة الصحة محمد عيسى (وسط) خلال لقائه رئيس جهاز الطب العسكري، 26 فبراير 2020. (صحة الوفاق)

اتفق الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، مع رئيس جهاز الطب العسكري، اللواء عمر البصير، على تولي الجهاز مهمة الشروع فورًا في إعداد مقرات العزل والحجر الصحي بالتعاون مع الوزارة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا.

كما اتفق الطرفان خلال اجتماع حضره نائب رئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، على تكليف جهاز الطب العسكري بتوريد سيارات إسعاف خاصة بالعزل وتوزيعها بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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إلى جانب ذلك، اتفق الطرفان على تولي جهاز الإمداد الطبي بشكل فوري تلبية احتياجات الجهات المسؤولة عن الرصد والتقصي والاستجابة من المستلزمات والمحاليل الطبية ومواد التعقيم.

ومن المقرر أن تشرع وزارة الصحة حسب توصيات الاجتماع، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جاهزية 45 مستشفى تعليمي وتخصصي وعام، موزعة على مختلف المدن والمناطق الليبية بشكل عاجل، من خلال إمدادها بالتجهيزات الطبية الواردة في توصيات منظمة الصحة العالمية لرفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس «كورونا».

وكان الوكيل قد استكمل أمس الثلاثاء إجراءات تحديث ومراجعة إجراءات الجهوزية لخطة الاستجابة الوطنية التي أقرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.