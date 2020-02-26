بعد الجلسة الصباحية.. جلسة مسائية للمسار السياسي بحضور نواب من طبرق وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 26 فبراير 2020, 05:05 مساء

علمت «بوابة الوسط» من أحد المشاركين في اجتماع المسار السياسي في جنيف أن جلسة مسائية ستعقد اليوم بحضور 20 شخصية ليبية، تضم نوابًا من طبرق وطرابلس.

وأوضح المصدر نفسه أن الجلسة الصباحية التي انعقدت اليوم الأربعاء، ناقشت آلية العمل وأجندة الحوار، كما جرى تشكيل لجنة للصياغة.

وأضاف أن من بين المشاركين حضر كل من فتحي باشاغا وعبدالرحمن السويحلي والسيدة اليعقوبي ويوسف الفرجاني وعلي كشير وعبدالسلام سها وعثمان عبدالجليل وعبدالله عثمان وعبدالمجيد سيف النصر وعبدالقادر حسن يحيى ومبروكة القماطي. 

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وفي وقت سابق أوضح مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط» أن اجتماعات الحوار ستستمر بمَن حضر من النواب والمستقلين، على أن ينضم لاحقًا باقي المشاركين.

يشار إلى أن كلاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أعلنا تعليق المشاركة في حوار المسار السياسي بجنيف لأسباب مختلفة، إذ علل المجلس النواب رفضه بـ«تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار»، فيما ربط مجلس الدولة مشاركته بحدوث «تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق».

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