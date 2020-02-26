انتهاء الجلسة الأولى من المسار السياسي والاجتماعات ستستمر في جنيف بمن حضر

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 26 فبراير 2020, 03:51 مساء
مقر الأمم المتحدة في جنيف الذي يستضيف اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

انتهت قبل قليل الجلسة الأولى من اجتماع المسار السياسي، الذي انطلق اليوم الأربعاء في جنيف بحضور 18 شخصية ليبية.

وقال مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط» إن اجتماعات الحوار ستستمر بمَن حضر من النواب والمستقلين، على أن ينضم لاحقًا باقي المشاركين.

وسبق أن علق مجلس النواب مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، وذلك لـ«تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار»، كما قرر مجلس الدولة بالإجماع، السبت الماضي، عدم المشاركة حتى يتحقق «تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، إضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار».

ورغم ذلك، أكدت البعثة الأممية، الثلاثاء، انعقاد اجتماعات الحوار السياسي، الذي كان من المقرر أن يضم 13 ممثلًا عن مجلس النواب و13 ممثلًا عن المجلس الأعلى للدولة وشخصيات أخرى تلقت دعوة من المبعوث الأممي، غسان سلامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا