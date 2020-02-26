فريق طبي أميركي يجري عمليات قلب مفتوح للأطفال في تاجوراء

إجراء عملية قلب مفتوح في مركز علاج أمراض القلب بتاجوراء، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى فريق طبي أميركي عمليات قلب مفتوح للأطفال في المركز الوطني لعلاج أمراض القلب تاجوراء.

ومن المتوقع أن يصل عدد العمليات التي سيجريها الفريق الطبي إلى 40 عملية خلال 20 يوما، حسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي مطلع فبراير الجاري، أعلن مركز طبرق الطبي إجراء 24 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية لمرضى من مختلف المدن والمناطق الليبية خلال شهر يناير الماضي.

وحسب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي فإن العمليات أُجريت بحضور الزائر، استشاري أمراض القلب الدكتور إدريس البشاري، وبمشاركة كل الطاقم الطبي المشارك من أطباء وتمريض وفنيين.