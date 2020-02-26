فريق طبي أميركي يجري عمليات قلب مفتوح للأطفال في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 01:51 مساء
إجراء عملية قلب مفتوح في مركز علاج أمراض القلب بتاجوراء، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى فريق طبي أميركي عمليات قلب مفتوح للأطفال في المركز الوطني لعلاج أمراض القلب تاجوراء.

ومن المتوقع أن يصل عدد العمليات التي سيجريها الفريق الطبي إلى 40 عملية خلال 20 يوما، حسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي مطلع فبراير الجاري، أعلن مركز طبرق الطبي إجراء 24 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية لمرضى من مختلف المدن والمناطق الليبية خلال شهر يناير الماضي.

وحسب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي فإن العمليات أُجريت بحضور الزائر، استشاري أمراض القلب الدكتور إدريس البشاري، وبمشاركة كل الطاقم الطبي المشارك من أطباء وتمريض وفنيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا