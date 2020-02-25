رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 02:50 مساء
رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية «5 + 5»، اللواء أحمد أبوشحمة، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية «5 + 5»، اللواء أحمد أبوشحمة، إن «ما ناقشته اللجنة مع البعثة (الأممية) حول وقف إطلاق النار يرتكز على ثابت واحد وهو انسحاب المعتدي على العاصمة إلى ما قبل تاريخ الأول من أبريل 2019، إضافة إلى تأمين عودة النازحين والمهجرين وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوب العاصمة».

وأضاف أبوشحمة في ختام الجولة الثانية من التفاوض، قائلا: «نؤكد أن دماء الشهداء وتضحيات الأبطال في محاور القتال ومعاناة الجرحى وأسر الشهداء والمهجرين والنازحين هو ثابت لا يمكن التنازل عنه»، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن «ما قدمته اللجنة إما أن يقبل حزمة واحدة أو يرفض»، معقبا: «ونحن لا نتحمل مسؤولية الدماء الليبية التي تسيل من جراء تعنت ورفض الطرف الآخر».

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى مسودة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية في نهاية الجولة الثانية من المحادثات، كما اتفق الطرفان على عرض المسودة على قيادتيهما لمزيد من التشاور.

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، حسب بيان البعثة الأممية لدى ليبيا.

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