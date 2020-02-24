اللجنة العسكرية «5 + 5» تتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 01:14 مساء

توصلت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى مسودة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، وذلك في نهاية الجولة الثانية من المحادثات، إذ اتفق الطرفان على عرض المسودة على قيادتيهما لمزيد من التشاور.

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، حسب بيان البعثة الأممية لدى ليبيا.

وأشار البيان إلى أن البعثة عملت مع الطرفين خلال هذه الجولة، على «إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من البعثة واللجنة العسكرية».

وجددت البعثة دعوتها لكلا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.

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ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن 2510، الذي دعا الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.  

ويوم الخميس الماضي، أعلن المبعوث الأممي، غسان سلامة، إحراز تقدم في اجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، قائلا: «أحرزنا تقدما في مسألة إبعاد المعارك في ليبيا عن مناطق السكن، إضافة إلى إنجازت اتفاق تبادل للأسرى»، منوها بأن طرفي الحوار في اللجنة وافقا على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار خلال الجلسة الأولى.

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