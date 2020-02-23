تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأحد.

وهبطت العملة الأميركية إلى 4.26 دينار مقابل 4.27 دينار، بفارق قرش واحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو إلى 4.61 دينار، مقارنة بـ4.59 دينار أمس بفارق قرشين اثنين، فيما تراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.50 دينار، مقابل 5.52 دينار بفارق قرشين اثنين.

وتراجعت الليرة التركية بفارق قرش واحد، 0.70 دينار مقارنة بـ0.71 دينار، وبالفارق نفسه كان انخفاض الدينار التونسي إلى 1.50 دينار، مقابل 1.51 دينار.