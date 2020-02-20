محطة كهرباء جنوب طرابلس تتوقف مجددا عن العمل بسبب القمامة

أدخنة حرق القمامة تغطي محطة جنوب طرابلس، 8 فبراير 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اضطرارها إلى إيقاف محطة جنوب طرابلس عن العمل للحفاظ على معداتها، بعد تكدس القمامة بمحيط المحطة.

وأسفر الإجراء عن فقدان أكثر من 400 ميغاوات، ما يفاقم العجز في عمليات توليد الطاقة وزيادة ساعات طرح الأحمال، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ولفت البيان إلى أن الأزمة ستستمر «ما لم يتم الاستجابة لطلب الشركة بنقل القمامة إلى مكان بديل حفاظا على سلامة العاملين ووحدات الإنتاج بالمحطة».

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وليست المرة الأولى التي تتعطل فيها المحطة نتيجة المشكلة نفسها، إذ تسبب الدخان الناتج عن حرق القمامة في انسداد مصفيات الهواء بالمحطة، وخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عن الخدمة، في 8 فبراير الماضي، وناشدت الشركة في حينه، وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، وضع حل عاجل لمكب القمامة الملاصق للمحطة.