بالصور.. توقف محطة كهرباء جنوب طرابلس بالكامل عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 12:23 مساء
أدخنة حول محطة كهرباء جنوب طرابلس، 8 فبراير 2020. (الشركة العامة للكهرباء).

أكدت الشركة العامة للكهرباء توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل عن العمل وفقد ما قيمته 400 ميغاوات بسبب انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عن الخدمة، اليوم السبت.

وأوضحت أن الشركة لم تقدر على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، وأدى ذلك إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية ، مضيفة: «جارٍ العمل من قبل فرق التشغيل والصيانة لإعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق»، وفق بيان للشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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ونوهت الشركة بأنها عقدت اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي بشأن ضرورة وضع حل عاجل لمكب القمامة الملاصق للمحطة إلا أنه لم يتم اتخاد أية إجراءات للحل حتى الآن.

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