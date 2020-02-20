إيطاليا تدعو إلى التزام أوروبي أكبر على المستوى الإنساني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 12:55 مساء
نائبة وزير الخارجية الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، إلى التزام أوروبي أكبر على المستوى الإنساني في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها مع المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، الذي حثته على إبداء التزام أكثر من جانب المفوضية على المستوى الإنساني في ليبيا، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول مسارح الأزمات الرئيسية، ومنها ليبيا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، كما ناقشا المجالات الأخرى ذات الأولوية في التعاون الإنمائي.

وفي حفل تدشين خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 في ليبيا، الإثنين الماضي، حذر نائب الممثل الخاص للأمين العام، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، من صعوبة الأوضاع الإنسانية في ليبيا.

وقال الحلو: «الدولة غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة، فالمنظومة الإدارية الهشة أصلا، وبالأخص تلك المنظومة المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية، قد وضعت على المحك بسبب النزاع الذي طال أمده، والنتيجة هي تزايد النقص في الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى».

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