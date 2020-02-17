اتفاق أوروبي مشروط على مهمة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 05:53 مساء
وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في بروكسل في 17 فبراير 2020 .(فرانس برس)

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اتفاقهم على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الذي يجري انتهاكه بشكل متكرر، بحسب «فرانس برس» التي قالت: «إن وزيري الخارجية الألماني والنمساوي أكدا الأمر».

ونقلت «فرانس برس» عن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو قوله: «إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنًا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها»، ما يعني أن المهمة الجديدة تبقى مشروطة.

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