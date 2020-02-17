البعثة الأممية تهنئ الليبيين بثورة 17 فبراير وتؤكد التزامها بإنهاء «الوضع الراهن»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 03:39 مساء
شباب ليبي يلوح بالعلم الوطني في ذكرى ثورة 17 فبراير (صفحة بلدية سوق الجمعة على فيسبوك)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لثورة 17 فبراير، مؤكدة التزامها بالسعي لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار.

وقالت البعثة في بيان اليوم الإثنين إنها «تنتهز هذه المناسبة لتؤكد التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في مختلف المسارات والعمل مع كل الليبيين لإنهاء الوضع الراهن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية».

اقرأ أيضا: «17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء

وتوافق اليوم، الذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت نظام العقيد معمر القذافي، فيما تستمر الأزمة الليبية وسط مطالب بوقف إطلاق النار بشكل دائم ورسمي في طرابلس، بينما تتواصل جهود من الأمم المتحدة لحل الأزمة عبر مسارات ثلاثة هي: «العسكري والاقتصادي والسياسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

22 قتيلا بينهم 14 طفلا في مجزرة ضد ناطقين بالإنجليزية في الكاميرون
دولى
ترامب يهدد بوقف التعاون الاستخباراتي مع دول تتعامل مع «هواوي»
دولى
وكالة الطاقة الدولية: لا تأثير كبيرا لتوقف إمدادات النفط الليبي على الأسعار ...
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل
دولى
وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
ننشر أهم ما جاء في خطاب السراج لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير
ليبيا
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عصابة تسرق ورق المرحاض في هونغ كونغ