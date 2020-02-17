البعثة الأممية تهنئ الليبيين بثورة 17 فبراير وتؤكد التزامها بإنهاء «الوضع الراهن»

شباب ليبي يلوح بالعلم الوطني في ذكرى ثورة 17 فبراير (صفحة بلدية سوق الجمعة على فيسبوك)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لثورة 17 فبراير، مؤكدة التزامها بالسعي لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار.

وقالت البعثة في بيان اليوم الإثنين إنها «تنتهز هذه المناسبة لتؤكد التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في مختلف المسارات والعمل مع كل الليبيين لإنهاء الوضع الراهن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية».

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وتوافق اليوم، الذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت نظام العقيد معمر القذافي، فيما تستمر الأزمة الليبية وسط مطالب بوقف إطلاق النار بشكل دائم ورسمي في طرابلس، بينما تتواصل جهود من الأمم المتحدة لحل الأزمة عبر مسارات ثلاثة هي: «العسكري والاقتصادي والسياسي».