وليامز: هذا ما يميز مؤتمر برلين عن المحاولات السابقة لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 11:33 مساء
الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا, 16 فبراير 2020 (البعثة الأممية)

قالت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلتزم بالمضي في تنفيذ الخطة التنفيذية لمخرجات مؤتمر برلين، مضيفة أن «عمل لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا أمر ضروري ليتسنى تنفيذ التزاماتنا، وهذا ما يميز مؤتمر برلين عن المحاولات السابقة».

وقالت ويليامز خلال مشاركتها في رئاسة الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، «أحرزنا تقدماً كبيراً على المسارين الأمني والاقتصادي، نظرا للزخم الذي نتج عن مؤتمر برلين».

لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا تؤكد على دعم التنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين

ولفتت إلى أن المنتدى السياسي الليبي الذي سيبدأ في جنيف 26 فبراير الحالي، سيناقش الترتيبات المؤسسية وخارطة الطريق الرامية الى إنهاء المرحلة الانتقالية.

وكرتت ويليامز دعوة البعثة الأممية لضبط النفس في جبهات القتال وحث جميع الأطراف على الامتناع عن القيام بأي «عمل استفزازي» حتى يتسنى للوفود المشاركة في المباحثات العمل في بيئة مواتية للتوصل لوقف إطلاق النار.

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