السراج: الجولة الجديدة من المسار العسكري «ستكون حاسمة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 07:19 مساء

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن الجولة الأولى من المسار العسكري والأمني «5+5» انتهت و«ستبدأ جولة أخرى ستكون حاسمة ضد استمرار هذه التجاوزات»، في إشارة إلى خرق وقف إطلاق النار واستمرار الحرب في طرابلس.

وكان السراج نوه في كلمته اليوم في مناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير إلى  أن «مخرجات برلين التى صدرت في 19 يناير الماضي تصبح ملزمة للجميع بعد قرار مجلس الأمن الأخير». وأكد أنه «سيتم  التركيز على  المسار العسكري 5+5، الذي يقضي بوقف دائم لإطلاق النار».

وأضاف أنه «دون التوصل لنتيجة هذا المسار فلا معنى للمسارات الأخرى... ولا مفاوضات تحت قصف الطائرات واستمرار نزيف الدماء وقصف البنى التحتية».

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