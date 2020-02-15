الدولار يرتفع أمام الدينار واستقرار اليورو والاسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 03:33 مساء

ارتفع سعر صرف العملة الأميركية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم السبت في أولى تداولات الأسبوع، في الوقت الذي استقرت فيه العملتين الأوروبية والبريطانية، بالإضافة إلى الليرة التركية والدينار التونسي.

فقد زاد سعر الدولار قرشا واحدا اليوم، إلى 4.25 دينار، مقابل 4.24 دينارا في نهاية الأسبوع الماضي، حسب متعاملين وصفحات «فيسبوك» معنية بالسوق.

في حين استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة عند 4.57 دينارا لليورو الواحد، وهو السعر ذاته الذي شهدته السوق أول من أمس.

كذلك حافظ الجنيه الاسترليني على ثباته عند 5.40 دينار، حسب متعاملين وتجار. ولم تسجل العملتان التركية والتونسية أي تغيير عن الأسعار المسجلة الخميس، إذ بلغت الليرة 0.69 دينارا، والدينار التونسي 1.48 دينار.

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