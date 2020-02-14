افتتاح 3 مدارس جديدة في بنغازي نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 12:15 صباحا
مدرسة أم الشهيد في مدينة بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت).

شرعت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي في إنشاء ثلاثة مدارس جديدة في مناطق سيدي خليفة والنواقية والكويفية، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة، والتخفيف من كثافة الفصول الدراسية في تلك المناطق.

وقال مراقب شؤون التربية والتعليم في بنغازي، مصطفى بالحسن، إن توزيع المدارس على تلك المناطق جاء بناءً على ما تعانيه من كثافة الطلابية، لافتًا إلى تنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، وجهاز تنمية وتطوير المدن، وذلك حسب بيان على صفحة بلدية بنغازي بموقع «فيسبوك». 

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وأوضح بالحسن إن المدارس الجديدة تتكون من دورين، وتحتوي على عشرة فصول، وأربعة معامل، وثمانية مكاتب، إضافة إلى باحات للتريض، وحجرات مخصصة للأنشطة الفنية، على أن يتم افتتاحها نهاية العام الجاري.

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