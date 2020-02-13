«نوفا»: حفتر يبحث مع دي مايو تثبيت وقف إطلاق نار دائم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 04:09 مساء
حفتر ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، 13 فبراير 2020، (الإنترنت)

نقلت وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية عن مصدر مطلع -لم تسمه- قوله إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بحث مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو سبل تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن المعارك الدائرة في طرابلس بين قوات القيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار المصدر إلى أن «دي مايو شدد على دعم إيطاليا لجهود التسوية في ليبيا والخروج بحل سياسي للأزمة في البلاد على ضوء مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا». وحسب الوكالة، شدد حفتر على «أهمية العلاقات الإيطالية - الليبية، وأن ما يجري في ليبيا يؤثر على إيطاليا وما يجري في إيطاليا يؤثر على ليبيا».

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وأشار إلى أن «الجيش يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بعد أن سيطر على 90% من البلاد ودحر الجماعات المتطرفة وعصابات الهجرة غير الشرعية منها»، وفق «نوفا».

وفي وقت سابق اليوم، وصل دي مايو بنغازي ضمن وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإيطالية. وتأتي مباحثات الوزير الإيطالي مع حفتر، بعدما التقى أمس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس.

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