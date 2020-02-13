سفير ألمانيا: قرار مجلس الأمن إشارة إلى التضامن الدولي مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 10:50 صباحا
السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش. (أرشيفية: الإنترنت).

رحب سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، الذي يصادق على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، قائلا إنه «إشارة قوية إلى التضامن الدولي مع ليبيا من نيويورك».

ونوه بأن القرار «يشمل العمل على وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة، والعودة إلى عملية سياسية بقيادة ليبية»، حسب تغريدته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

ويشدد القرار، الذي اعتمده المجلس أمس، «على الحاجة إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة ودون شروط مسبقة، والالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي الليبية»، كما يؤكد «الدعم القوي للجهود التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة، لإنهاء الأزمة بين الأطراف المتحاربة»، ويدعو إلى التزام الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين بالتعهدات التي قُطعت، وأبرزها الامتناع عن أي تدخل أجنبي في الصراع المسلح أو في شؤون ليبيا الداخلية، والالتزام بحظر التسليح.

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من جانبها، رحبت البعثة الأممية بالقرار، واصفة إياه بـ«الرسالة القوية إلى الشعب الليبي أن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا».

يذكر أن بريطانيا قدمت مشروع القرار، وقد اعتمده مجلس الأمن بالأغلبية، وذلك بواقع تصويت 14 عضوا بالموافقة، بينما امتنعت روسيا.

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