دي مايو: لا يمكن التقليل من خطر الإرهاب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 01:06 صباحا
فائز السراج (يمين) خلال لقائه دي مايو (وسط) في طرابلس، 12 فبراير 2020. (وكالة آكي).

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، إن «خطر الإرهاب في ليبيا لا يمكن التقليل من شأنه»، ولفت إلى أن هناك «دولًا تتجاهل السلام وتستمر بتسليح أطراف النزاع» مشددًا على أن ذلك «أمرًا لا يمكننا القبول به»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وكتب الوزير دي مايو على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نحن نتبع نهجا شموليا، يضم جميع البلديات الليبية ومن خلال الحوار مع جميع الجهات»، وأوضح أن الهدف من ذلك هو «إعادة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لتتمكن شركاتنا من العودة إلى الاستثمار».

اقرأ أيضا السراج يلتقي دي مايو ووفدا أمنيا إيطاليا في طرابلس

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن «هذا ليس مجرد سبيل، بل إنه طريق الصواب والحس السليم»، وأضاف أنه «طريق من يهتم حقًا بمصير شعب ليبيا وأمن مواطنيها».

وزار دي مايو صباح الأربعاء، طرابلس والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بحضور السفير الإيطالي في ليبيا غوزيبي بوتشينو، ومدير وكالة الاستخبارات والأمن الخارجي «Aise» لوتشانو كارتا.

وتعليقًا على الزيارة، قال دي مايو «مازلنا نعمل من أجل احترام حظر الأسلحة، ووقف إطلاق نار دائم» في ليبيا، وأكد أن قصف ليبيا العام 2011 كان «خطًأ لا يغتفر لازلنا ندفع ثمنه إلى الآن».

وشدد على أن إيطاليا ستكون حاسمة في كل خيار أوروبي فـ«لا أحد يعرف ليبيا مثلنا» خاصة وأن المسافة بين البلدين لا تتجاوز بضع مئات الكيلومترات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الميلان يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة يوفنتوس في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
عربى
القلهود مفتي ليبيا في أولى فعاليات صالون «مكتبة الكون» بالقاهرة
ثقافة وفن
مصادر لـ«بوابة الوسط»: قريبا البوسيفي خلفا لليزيدي في إدارة شؤون الرياضة
رياضة محلية
قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط
ليبيا
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة ...
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
مجلس السلم الأفريقي يقترح ثلاثة إجراءات لوقف الاقتتال في ليبيا
ليبيا
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن هاتف «سامسونغ» القابل للطي