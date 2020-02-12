باشاغا في لقاء مع دي مايو: حل أزمة الهجرة يبدأ من الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 02:56 مساء
باشاغا في لقائه دي مايو ووفد إيطالي في طرابلس , 12 فبراير 2020 (الإنترنت).

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن حل أزمة الهجرة غير الشرعية يبدأ من الجنوب الليبي ومن الدول الأفريقية التي يتدفق منها هؤلاء المهاجرون، بغرض الهجرة إلى أوروبا لعيش حياة أفضل.

وأضاف باشاغا أن حرب العاصمة طرابلس ما زالت قائمة، وأن الهدنة ما زالت هشة، «كما أن العاصمة طرابلس تتعرض لقصف شبه يومي، وهو ما يؤدي إلى انفجار جديد من الصعب تحمله، رغم جدية حكومة الوفاق بشأن الهدنة».

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وبخصوص حل أزمة الهجرة، أوضح أن «فكرة توطين المهاجرين مرفوضة وغير مقبولة من قبل الليبيين، وكذلك أي موضوع آخر يمس السيادة الليبية».

وعقد اللقاء في العاصمة طرابلس، بحضور وفد إيطالي مرافق للوزير دي مايو، إضافة إلى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية.

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