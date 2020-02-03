إعادة 40 ألف مهاجر من البحر إلى ليبيا يحيي جدل اتفاقية إيطالية مع «الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 09:20 صباحا
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعاد حرس السواحل الليبي 40 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا من عرض البحر المتوسط، منذ مصادقة زعماء الاتحاد الأوروبي على وثيقة التفاهم الإيطالية مع حكومة الوفاق في 3 فبراير 2017، التي تنص على تدابير لوقف تدفق المهاجرين.

وتمر اليوم الإثنين الذكرى السنوية الثالثة للاتفاق المثير للجدل، الذي تسبب في عودة عشرات الآلاف من اللاجئين إلى منطقة حرب في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب وصف جريدة «ستار مورينينغ» البريطانية اليومية.

فخلال اجتماع عقد في العاصمة فاليتا بمالطا يوم 3 فبراير 2017، ضم قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر أعلنت «تدابير لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا»، ليتم «اعتراض نحو 40 ألف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا» منذ ذلك الحين، ووفقا لما كشفه المعهد الإيطالي للدراسات الدولية.

اقرأ أيضا: «أطباء بلا حدود» تدعو إيطاليا إلى عدم تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا

ودانت منظمات دولية غير الحكومية، تعمل في مجال البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط منذ أبريل 2019، دعم الاتحاد الأوروبي لحرس السواحل الليبي، وتقول الجريدة البريطانية إن إيطاليا وأوروبا تتحملان المسؤولية الكاملة عن العنف والوفيات في البحر وانتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين.

واتهمت منظمة «أوكسفام» الاتحاد الأوروبي باستخدام أموال المساعدات المقدمة إلى أفريقيا كأداة سياسية للحد من الهجرة إلى أوروبا، وخصوصا عبر صندوقها الائتماني للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في أفريقيا.

وكشف تقرير دولي صدر الأسبوع الماضي عن تخصيص نحو 90 مليون يورو منذ يوليو 2017؛ لتدريب وتجهيز ودعم قدرة حرس السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين في البحر والبر وعبر الحدود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تحرق دهون البطن بسرعة