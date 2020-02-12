المالية: 250 ـ 300 مليون دينار وفرا في بند المرتبات شهريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 01:26 مساء
وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، (أرشيفية:الإنترنت)

قال بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة الوفاق إن الوفر الذي تحقق في الباب الأول (المرتبات) يتراوح بين 250 ـ 300 مليون دينار شهريا، وذلك كنتيجة لعمل لجنة ترشيد المرتبات.

وأكد بيان الوزارة الصادر اليوم الأربعاء أن لجنة ترشيد المرتبات مستمرة في أعمالها وفقا للسياق الإداري والفني المعمول به.

وأشار البيان إلى معضلة تضخم أعداد الموظفين وتعدد الوحدات الإدارية دون وجود هيكلية واضحة ومعتمدة.

جاء البيان لإيضاح حديث وزير المالية فرج بومطاري أمس عن المرتبات، إذ أشار إلى «وجود تفاوت كبير فيها»، منوها بأن الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى يبلغ 40 ضعفا، في حين تبلغ النسبة العالمية عشرة أضعاف في الفارق فقط، مشيرا إلى أن مشكلة المرتبات تتمثل في الخلل الموجود في الهيكلية العامة في الدولة، فضلا عن تضخم الكادر الوظيفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال مناقشة «صفقة القرن».. الأمم المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين
عربى
بالصور: منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية
رياضة محلية
تبادل 6 جثامين بين مصراتة والمنطقة الشرقية بوساطة من بني وليد
ليبيا
رسميا.. عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة لتشفير الاتصالات من بينها ليبيا