تحويل خزان نافتا بميناء البريقة إلى المكثفات لإمداد محطات كهرباء الزويتينة بالغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 03:18 مساء
جانب من الخزانات النفطية في ميناء البريقة. (أرشيفية: الانترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط  إنها حولت أحد خزانات النفط في ميناء البريقة من خزان نافتا إلى خزان للمكثفات، حتى لا يتوقف الغاز عن محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

وأوضحت المؤسسة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين، حيث وصلت ناقلتان محملتان بالديزل والبنزين إل ميناء بنغازي، ومن المقرر أن تباشر التفريغ لاحقا، وسيتم تزويد مدينة طبرق من ميناء بنغازي بشكل مباشر.

وأضافت أن «مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية ما تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية».

وأشارت المؤسسة إلى تراجع إنتاج النفط إلى 181.57 ألف برميل يوميا ، لتصل الخسائر إلى مليار و 42 مليون دولار حتى يوم الخميس الماضي. وجددت دعوتها إلى إنهاء ما وصفته بـ«الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون» لمنشآتها النفطية والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا من أجل ليبيا وشعبها.

 

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