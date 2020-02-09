الأرصاد: درجات الحرارة منخفضة ليلا وفي الصباح الباكر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 11:25 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس اليوم الأحد، نتيجة مرتفع جوي يؤثر على مناطق البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة تميل للاعتدال النسبي نهاراً، وتكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر، خصوصا على مناطق المرتفعات الجبلية .

ومن المحتمل ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق متفرقة من الشمال، وفق النشرة الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال بين 16 و20 درجة مئوية، وتتراوح بين 10 و14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتكون على مناطق الجنوب بين 18 و23 درجة مئوية.

والبحر خفيف الموج على أغلب الساحل، بينما يكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقى اليوم.

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