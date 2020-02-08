القبض على 59 متهما بالسرقة والشروع في القتل بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 10:00 صباحا
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على 59 متهما في وقائع خطف وسرقة وشروع في القتل خلال شهر يناير الماضي.

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم السبت، إن مركز شرطة مدينة طرابلس أحال 54 قضية إلى النيابة العامة تخص المتهمين الـ59.

كما أكدت المديرية القبض على أحد أفراد التشكيل العصابي الذي أطلق النار على موظفي شركة (ع) لخدمات الكهرباء الكائنة بحي الأندلس في أغسطس الماضي، حينما أطلقت النيران من ثلاث سيارات على متنها مجموعة أشخاص باتجاه موظفي الشركة، مما أدى إلى إصابة مديرها وأحد الموظفين.

واتخذت الإجراءات من ضبط أقوال الشهود على الواقعة وإبلاغ مكتب البحث الجنائي، قبل القبض على أحد عناصر التشكيل العصابي، واعترافه بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

وأعلنت المديرية أيضا عثور رجال البحث الجنائي على سيارة مسروقة من طراز «كيا ريو» كان مبلغا عن سرقتها في 19 يناير الماضي في نطاق مركز شرطة عين زارة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، وتم التواصل مع صاحبها وتسليمها إليه.

اقرأ أيضا: بالصور: «عاصفة العاصمة» تستعد للانتشار غرب طرابلس

وفي أواخر يناير الماضي، أعلنت مديرية أمن طربلس نشر قوة دعم المديرية «عاصفة العاصمة» في تمركزات غرب العاصمة، على أن تتمركز القوة في المناطق بدءا من حي الأندلس.

وتأسست «عاصفة العاصمة» في نوفمبر الماضي، وتخضع لإشراف مباشر من مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، ومهمتها تتمثل في دعم العمل الشرطي في العاصمة، بالتعاون مع الجهات الفاعلة ضمن البنية الأمنية في العاصمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقيل سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي لإدلائه بشهادته في تحقيقات العزل
دولى
منظمة الصحة: العالم يواجه نقصا في معدات الحماية من فيروس «كورونا»
دولى
بومبيو: أميركا تقدم 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة فيروس «كورونا»
دولى
ليبيا تخسر من أنغولا وتضيع حلم مونديال كرة الصالات
رياضة محلية
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
بكين تفتح تحقيقا في وفاة طبيب كان أول المحذرين من «كورونا»
دولى
ترامب يؤكد مقتل زعيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية
دولى
ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 630 شخصا
دولى
أبرز ما جاء في تصريحات سلامة عن اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كشف علاجات محتملة لـ«كورونا» الجديد