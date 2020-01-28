بالصور: «عاصفة العاصمة» تستعد للانتشار غرب طرابلس

عدد من أفراد قوة «عاصفة العاصمة»، 28 يناير 2020، (مديرية أمن طرابلس)

قالت مديرية أمن طربلس إن قوة دعم المديرية «عاصفة العاصمة» تجري استعدادات للانتشار في تمركزات غرب العاصمة طرابلس.

وستتمركز القوة في المناطق بدءا من حي الأندلس؛ لبسط وضبط الأمن ومكافحة الجريمة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

يذكر أن هذه القوة أُسست في نوفمبر الماضي، وتخضع لإشراف مباشر من مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، ومهمتها تتمثل في دعم العمل الشرطي في العاصمة، بالتعاون مع الجهات الفاعلة ضمن البنية الأمنية في العاصمة.

وفي نوفمبر أيضا، عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اجتماعا مع قيادات أمنية، وجه خلاله بـ«وضع خطة أمنية مشددة، من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي»، كما وجه بضرورة التصدي لـ«المعتدين على مؤسسات الدولة الحيوية».

أفراد وسيارات تابعون للقوة