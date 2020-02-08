بلدية سرت تبدأ توزيع بطاقات الوقود لأصحاب السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 08:52 صباحا
مواطنون يملئون استمارات وقود السيارات في سرت (الإنترنت).

بدأت لجنة الأزمة ببلدية سرت ولجنة التواصل الأجتماعي بالمدينة في توزيع البطاقات الخاصة للمواطنيين أصحاب السيارات لوضع ألية منظمة للتزود بالوقود لسياراتهم من المحطات.

وقال مسؤول الإعلام بالبلدية عضو لجنة الأزمة بسرت إن اللجنتيين قامتا بتسليم آلاف البطاقات لكل من الإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي والأمن العام من أجل تنظيم وتسيير وتأمين محطات الوقود بالمدينة لغرض تسليمها للمواطنيين قائدي المركبات عند دخولهم أى محطة لتزويد سيارتاتهم بالوقود.

وأوضحت البلدية في بيان لها على موقع «فيسبوك» اليوم السبت أن تزويد المواطنين بالوقود سيتم وفقا للاجراءات المتفق بشأنها في الاجتماع الموسع ببلدية سرت مع مسؤولي مكاتب شركات الخدمات النفطية وهي: الراحلة والشرارة وليبيا نفط، والخدمات النفطية للطرق السريعة ولجنة التواصل الاجتماعي سرت برعاية المجلس التسييري للبلدية.

وشددت على أن هذه الخطوة هدفها «إعادة تنظيم عملية الازدحام على محطات الوقود بحيت يحق لكل سيارة التزود بالوقود كل خمس أيام فقط»، مشيرة تذليل العقوبات التي تواجه المواطنين إزاء توافر غاز الطهي قريبا.

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