المشري يبحث مع وزير خارجية المغرب التحضيرات للقمة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 08:11 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي،  ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، التجهيزات للقمة الأفريقية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات أفريقيا المقرر انعقادها يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

كما تطرق الاتصال إلى مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على تطوير التواصل وإجراء مزيد المباحثات في الملفات ذات العلاقة بين البلدين، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأورد البيان أن بوريطة أكد على أن بلاده «لا تعترف إلا باتفاق الصخيرات، وأنها لا تعترف إلا بالأجسام الشرعية المنبثقة عنه»، موضحًا أن استقبال المغرب لـ« عبدالهادي الحويج (وزير الخارجية بالحكومة الموقتة» جاء بصفته مبعوثًا لرئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح، وليس بصفته وزيرًا للخارجية، وأن وزير الخارجية الوحيد الممثل للدولة الليبية هو وزير خارجية حكومة الوفاق».

وتجمع الدورة الحالية للقمة الأفريقية التي تعقد بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رؤساء دول وحكومات 55 دولة عضوًا في المنظمة، وتنطلق تحت شعار «إسكات البنادق: خلق الظروف المواتية لتنمية أفريقيا».

إلى ذلك، وصل وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على رأس وفد الحكومة المشارك فى أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

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