بوريطة يؤكد لـ«سيالة» دعم المغرب الكامل لحكومة الوفاق ورفضها التدخل الخارجي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 11:34 مساء
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير الخارجية المغربي  ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم السبت، «دعم بلاده الكامل» لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية لليبيا وفق اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن.

وعبر بوريطة عن تطلع المغرب للتعاون المثمر بين البلدين، وأعلن رفض بلاده الكامل للتدخل الخارجي» في ليبيا الذي وصفه بـ«الوقح»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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بدوره عبر سيالة عن رغبة حكومة الوفاق في أن تلعب المغرب دورًا أكبر في الملف الليبي بناءً على توحيد موقف البلدين الشقيقين من الأزمة الليبية وتنسيق الجهود لحل الأزمة الليبية.

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