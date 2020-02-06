بالتمر لـ«بوابة الوسط»: الأحوال المدنية تطلق تطبيق «بيان» قريبا

رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر. (بوابة الوسط)

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، اليوم الخميس، قرب إطلاق تطبيق «بيان» على الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن التطبيق يساعد المواطنين على الوصول إلى بياناتهم بسهولة.

ويأتي التطبيق بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية والهيئة الوطنية للأمن والسلامة، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين وحمايتها من الاختراق، وسيتيح مبدئيًا الاستعلام عن بيانات العائلة فحسب، وفي مرحلة تالية سيتم تطويره وإصافة خدمات آخرى، حسب تصريح بالتمر إلى «بوابة الوسط»

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وأوضح بالتمر أن المصلحة طورت التطبيق تدريجيًا وصولًا إلى بناءه وتصميمه بالكامل من قبل مهندسيها، وأشار إلى أن التطبيق يعد بداية الدخول إلى عصر الحكومة الإلكترونية والاستغناء عن الخدمات الورقية.

ولفت رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى استفادة كافة الدوائر الحكومية من التطبيق، إلى جانب إتاحته لجميع المواطنين، لمتابعة قيودهم وبيانات أسرهم، مشيرًا إلى أن التطبيق يحدث نفسه تلقائيًا بمجرد إدخال أو تعديل أو تغيير البيانات.

تطبيق «بيان».